Какой будет тотальная ядерная война? На Вашингтон и Нью-Йорк уже нацелено по 100 боеголовок

На Западе показали, во что может превратиться мир в случае ядерного конфликта между Россией и США. Технически всё начнётся и закончится одним или несколькими огненными шарами температурой до миллиона градусов по Цельсию, ударной волной, проникающей радиацией, пожарами и выпадением радиоактивных осадков.