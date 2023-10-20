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Политический вестник

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Какой будет тотальная ядерная война? На Вашингтон и Нью-Йорк уже нацелено по 100 боеголовок

Какой будет тотальная ядерная война? На Вашингтон и Нью-Йорк уже нацелено по 100 боеголовок

На Западе показали, во что может превратиться мир в случае ядерного конфликта между Россией и США. Технически всё начнётся и закончится одним или несколькими огненными шарами температурой до миллиона градусов по Цельсию, ударной волной, проникающей радиацией, пожарами и выпадением радиоактивных осадков.

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