Нарратив о переговорах с Россией звучит всё чаще от официальных лиц с разного рода ремарками. Даже из США доносятся заявления о том, что переговорный процесс обязательно начнётся.
Хотят переговоров? Кедми напомнил об условиях Путина
Комментарии
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Aleksandr Kuleshov
мои 3 копейки. если такой план у Путина, как сказал Кедми, то это мудро и продуманно. но планы намечают (составляют), оговаривают в слух, а как это будет на самом деле, пока не ясно (много факторов). дай то бог, узнаем это после всего, а потом будем находить прорицателей (типа Жириновского). кстати, что он говорил, многое сошлось,- умный, образованный, был человек (видел всю картинку).
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3 час.
Олег Самойлов
пиздотафффф! Ты про Путина не вякай, что это ТВОЙ президент! Твой сидит в майдании и ждет, когда ему от Нашего прилетит! И тебе к нему, майдауну, пора поближе!
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1 час.
Олег Самойлов
Насчет планов- Путин же что сказал? Мы НЕ против переговоров и ВСЕГДА к ним готовы, верно? А вот насчет СВОИХ планов он НИЧЕГО НЕ говорил! И НЕ говорил о том, в каком ключе будут, если будут, вестись эти переговоры!
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1 час.
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