Хотят переговоров? Кедми напомнил об условиях Путина

Aleksandr Kuleshov мои 3 копейки. если такой план у Путина, как сказал Кедми, то это мудро и продуманно. но планы намечают (составляют), оговаривают в слух, а как это будет на самом деле, пока не ясно (много факторов). дай то бог, узнаем это после всего, а потом будем находить прорицателей (типа Жириновского). кстати, что он говорил, многое сошлось,- умный, образованный, был человек (видел всю картинку).

Олег Самойлов пиздотафффф! Ты про Путина не вякай, что это ТВОЙ президент! Твой сидит в майдании и ждет, когда ему от Нашего прилетит! И тебе к нему, майдауну, пора поближе!