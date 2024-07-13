Идеальный Renault Clio V6 2002 года выпуска продают по цене китайских кроссоверов

Линейка Renault изобилует массой интересных моделей, которые выпускались небольшими партиями. Одна из них – хэтчбек Clio V6, считающийся чуть ли ни самым лучшим спортивным автомобилей компании в ее истории, и данью уважения легендарному Renault 5.
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