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Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: пас из-за ворот на победный гол, 4 броска и «+1» за 22:00

Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: пас из-за ворот на победный гол, 4 броска и «+1» за 22:00

Никита Кучеров отдал пас из-за ворот на победный гол во 2-м матче серии с «Флоридой». Российский форвард «Тампы» ассистировал Россу Колтону за 4 секунды до конца третьего периода.

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