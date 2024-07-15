В Минобороны Великобритании заявили о готовности продолжать подготовку боевиков ВСУ для борьбы против РФ Великобритания намерена продолжить подготовку украинских военных.
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В Минобороны Великобритании заявили о готовности продолжать подготовку боевиков ВСУ для борьбы против РФ Великобритания намерена продолжить подготовку украинских военных.
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