Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк заявил, что отметил: ВСУ по боевому опыту уже «на несколько лет опережают тех, кто их учит», а подготовить для продолжения войны с Россией можно любое количество личного состава.