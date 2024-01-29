Русская весна
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Русская весна

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Украина подготовит любое количество личного состава — 500 000, если определит закон о мобилизации, мы готовы, — генерал-майор Николюк (ВИДЕО)

Украина подготовит любое количество личного состава — 500 000, если определит закон о мобилизации, мы готовы, — генерал-майор Николюк (ВИДЕО)

Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк заявил, что отметил: ВСУ по боевому опыту уже «на несколько лет опережают тех, кто их учит», а подготовить для продолжения войны с Россией можно любое количество личного состава.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Похоже коллективное долбление с утра и до вечера это фирменный знак укровояк,забористая дурь поставляется!
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