Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк заявил, что отметил: ВСУ по боевому опыту уже «на несколько лет опережают тех, кто их учит», а подготовить для продолжения войны с Россией можно любое количество личного состава.
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