Могут ли Франция и подсанкционные страны ли обходиться без евро? Похоже, по мере прогрессирующего ухудшения отношений с Парижем учреждённая в прошлом году «Бакинская инициативная зона» принялась всерьёз будировать тему противодействия «французскому колониализму».
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