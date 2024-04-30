БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    ...формально и в реальности им удобнее всё классифицировать как административку, так как всё что уголовка это их (мен...«У МЕНЯ ПАПА ПРОК...
  • Юрий Астахов
    Так было и в США, что породило общество "Джона Берча" или Ку-Клукс-Клан. И мы идем к тому...«У МЕНЯ ПАПА ПРОК...
  • Air
    Когда же наконец мы русские, проснемся и начнем избивать и резать черножопое мигрантское отребье в России?«У МЕНЯ ПАПА ПРОК...

Новая Каледония: призрак сепаратизма и «альтернативные» расчёты

Новая Каледония: призрак сепаратизма и «альтернативные» расчёты

Могут ли Франция и подсанкционные страны ли обходиться без евро? Похоже, по мере прогрессирующего ухудшения отношений с Парижем учреждённая в прошлом году «Бакинская инициативная зона» принялась всерьёз будировать тему противодействия «французскому колониализму».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх