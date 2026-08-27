27 августа в историческом районе Славянка Санкт-Петербурга произошёл взрыв автомобиля Geely. За рулём находился военнослужащий в звании подполковника, пассажиркой была его супруга.
Взрыв автомобиля с военнослужащим в Санкт-Петербурге: детали происшествия
Комментарии
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Григорий Малахов
Возврат смертной казни конечно остановил бы подонков, но увы... Партия власти этого никогда не допустит. Очень многих из них (казнокрадов, взяточников) тоже надо казнить, но они у власти и они в подавляющем большинстве в Госдуме. Что же они совсем дурные, чтобы на это пойти?
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4 н.
Александр Макеев
Только смертная казнь на 100,000% предотвратит совершение новых преступлений казнённым преступником против России и россиян! Преступники были, есть в текущее время и будут возникать во все будущие времена. Задача внешней и внутренней разведки, оперативных сотрудников служб безопасности, полиции выявлять каждого преступника, и по возможности, после тщательного допроса на месте задержания, "при попытке к бегству" пристреливать! Если на месте поимки преступника не удастся пристрелить преступника, то после судебного решения осуществлять высшую меру социальной защиты от преступников.
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4 н.
Писарчук Дмитрий
Сколько украинцев , имеющих родственников в укрорейхе проживает в России?
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4 н.
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