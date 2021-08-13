8 лет лишения свободы получила жительница Московской области, обвиненная в распространении героина

В ноябре 2019 года в Тамбов из столичного региона прибыла 28-летняя девушка, жительница Московской области, с крупной партией героина.
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