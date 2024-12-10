Что значит увидеть во сне символ нового, 2025 года, Змею, к чему она снится Алёна Юрьева С приближением 2025 года, года Змеи по китайскому гороскопу, символ этого года начинает все чаще появляться в наших мыслях, а иногда и в сновидениях.