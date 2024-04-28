Архангельские полицейские помогли пенсионерке вернуть деньги, украденные мошенниками

В полицию обратилась 81-летняя местная жительница. Аферисты позвонили ей и сказали, что её родственник якобы попал в ДТППенсионерка поверила звонившему и отдала около 500 тысяч рублей и девять тысяч долларов США мужчине, который приехал к ней.
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