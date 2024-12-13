Храмовый праздник пограничников прошёл в Нижнем Новгороде

Более 300 ветеранов и школьников собрал в Нижнем Новгороде храмовый праздник пограничников. Проводить его 4 декабря, в день двунадесятого праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, – старинная традиция.
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