Bloomberg: США и РФ обсуждают совместную разведку природных ресурсов в Арктике

РИА Новости/Валерий Мельников США и Россия рассматривают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную разведку природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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