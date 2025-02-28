В Астраханской области чабан-алиментщик сразу выплатил долг, как только у него арестовали иномарку

Задолженность более чем в 100 тысяч рублей была погашена за один день. В Черноярском районном отделении судебных приставов в отношении местного чабана было возбуждено исполнительное производство: мужчина накопил задолженность более 100 тыс.
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