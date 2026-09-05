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В российских школах увеличат часы на изучение истории в 8‑х классах

В российских школах увеличат часы на изучение истории в 8‑х классах

С 1 сентября восьмиклассники будут изучать предмет три часа в неделю Минпросвещения расширяет изучение истории в школах: с 1 сентября 2026 года увеличено количество часов для восьмиклассников.

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