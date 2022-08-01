Военное обозрение

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МКС с орбиты, а что на орбиту?

МКС с орбиты, а что на орбиту?

Многие СМИ уже осветили этот момент, но мы очень спокойно сейчас подумаем на тему того, что официально объявлено, что Россия выходит из программы Международной космической станции в 2024 году.

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