МКС с орбиты, а что на орбиту?

Многие СМИ уже осветили этот момент, но мы очень спокойно сейчас подумаем на тему того, что официально объявлено, что Россия выходит из программы Международной космической станции в 2024 году.
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