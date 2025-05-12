Оператор дрона ВС РФ рассказал, как спас штурмовика в Харьковской области

Расчёт наземной роботизированной платформы Вооружённых сил России, которая доставляла боеприпасы в районе Песчаного в Харьковской области, спасла российского штурмовика, подорвавшегося на взрывном устройстве, установленном ВСУ, рассказал оператор дрона с позывным Свобода, служащий в подразделении группировки войск «Запад» ВС РФ.