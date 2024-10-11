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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабкин о тренировках с Головиным: «Видно быстрое принятие решений, пластичность в работе с мячом. Сразу почувствовал на себе интенсивность» 

— На присутствие Головина особенно обращали внимание? Каково вам было тренироваться и общаться с ним в последние дни? — Коммуникация на тренировках, конечно, происходила.

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