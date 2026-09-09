Upbit залистила CP и USELESS

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit залистила токены Cluster Protocol (CP) и Useless Coin (USELESS), однако отменила запланированный запуск торгов HEMI, обнаружив признаки кражи токенов.
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