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3 самые распространённые причины, почему женщина может сказать, что мужчина не в её вкусе.

И внешность или деньги мужчины тут совершенно ни при чём… Когда парень не вызывает у женщины чувства естественного влeчeния к нему, но при этом он все равно пытается оказывать ей знаки внимания, то с большой вероятностью девушка галантно его отошьет банальной фразой: «Ты очень хороший парень, но ты ….

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