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В США увидели угрозу для страны из-за попыток ослабить Россию

В США увидели угрозу для страны из-за попыток ослабить Россию

Ради собственной выгоды США должны прекратить конфликт на Украине. Таким мнением поделились кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст для журнала Responsible Statecraft.

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