В Ингушетии боевики расстреляли автомобиль зам.руководителя ЦПЭ Адама Хамхоева

В Ингушетии на съезде с федеральной трассы к городу Магас боевики расстреляли машину с полицейскими.В Ингушетии на съезде с федеральной трассы к городу Магас боевики расстреляли машину, в которой находился заместитель руководителя центра «Э» УМВД республики Адам Хамхоев.
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