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Италия: победа Мелони — подарок для Путина

Италия: победа Мелони — подарок для Путина

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Новым премьер-министром Италии стала лидер ультраправой партии Джорджа Мелони, пишет Newsweek.

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