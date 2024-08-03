Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады, российские фигуристы сохранили бронзу командника ОИ-2022, «звание» Чикуновой и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Максим Комаров
Да, я видел. Это Лена выдумала, спасибо.
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4 час.
КУАТ
Вряд ли. Или думаешь, что Химки все 100% потянут? Или у тебя есть точная информация по этому поводу?
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3 час.
Максим Комаров
Что - «вряд ли»? Лена Мисько выдумала - это не «вряд ли». Ты мне ее ответ тебе скопировал. Нигде никакой информации по зарплате Бакаева в Химках не было. Предполагать я ничего не стану, это дело неблагодарное. Потянут - не потянут, меня это не волнует. Раз они как-то «потянули» зарплату Антона Заболотного, они не голодранцы. И зачем эта информация про зарплату кому-то нужна, я не знаю. А Лена - дамочка находчивая.
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3 час.

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