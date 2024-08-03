Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады, российские фигуристы сохранили бронзу командника ОИ-2022, «звание» Чикуновой и другие новости

1. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024 в паре, победив испанский дуэт Кристина Букша – Сара Соррибес-Тормо.
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