Что празднуют православные 15 сентября: традиции, приметы и запреты

Чтобы не навлечь беду в дом, необходимо сделать следующее. 15 сентября православные христиане отмечают день памяти мученика Маманта Кесарийского и его родителей — Феодота и Руфины.
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