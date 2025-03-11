«Прорыв мощной бронеколонны ВС РФ из Андреевки»: Бои уже в Покровске, фронт здесь вскоре рухнет — «пошли в рукопашную»: Новости СВО, 11.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 11 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 11.
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