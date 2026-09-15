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Казандагы кафеда ашап агуланган 26 кешегә йогышлы авырулар хастаханәсендә ярдәм күрсәтелә

Бүгенге көндә Профессор А.Ф.Агафонов исемендәге Республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсендә Казанның «NAN Кебаб» кафесында ашап агуланган 26 пациент дәвалана.

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