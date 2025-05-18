Avia.pro - СМИ Я всегда мечтал о море, горах и недорогом отпуске. Когда цены в Сочи взлетели до небес, я решил: еду в Абхазию! Всего 50 км от Сочи, а обещают чистые пляжи, тропический климат и бюджетный отдых.
"Это полный провал": Мужик решил отдохнуть в Абхазии, а получил обдиралово, недоумение и разочарование. Одноразовый курорт
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич Савенков
Ситуация как с мигрантами в России. Мы вам бесплатно гражданство, зачем оно им не понятно, хотя у многих бизнес в России, той же Анапе. Электричество бесплатно, а они там майнят и зарабатывают биткоины. И это всё ради того чтобы они не объединились с Турцией? А они нам хамство и пренебрежение. Надо предположить что даже если им платить в евро, они будут себя вести также. А вот в советское время, был там три раза и в частном секторе, всё было по другому и отношение к гостям было другое, человеческое. Если разошлись, то уже мил не будешь. А наше руководство всё надеется на какое то другое отношение в какой то ближайшей перспективе. Не дождётесь! Это МИФ!
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1 час.
владимир коверко
поссорить людей можно быстро, помирить очень сложно
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1 час.
S
Serg
Предпоследний раз я отдыхал в Абхазии в 1996 году, после первой грузинской войны в Пицунде, в пансионате на берегу моря. Три многоэтажки, вода подавалась до пятого этажа, всего более 10 этажей, но вот питание было отличное, входило в стоимость путевки, пляж мелкая галька, вода чистейшая, и отдыхающих минимум, тогда ехали только безбашенные. Года через два поехали "дикарями" и вот тогда, да, ротавирус и все прелести возврата домой на личной машине за рулем с температурой за 38. Но это про отдых. Потом я с друзьями еще несколько лет каждый год ездил полазить по горам с 2014 по 2018 годы. И должен вас сказать, что абхазы, проживающие в горных поселках как небо и земля отличаются от абхазов побережья в свете отношения к приезжим.
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1 час.
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