"Это полный провал": Мужик решил отдохнуть в Абхазии, а получил обдиралово, недоумение и разочарование. Одноразовый курорт

ВН

Валерий Николаевич Савенков

Ситуация как с мигрантами в России. Мы вам бесплатно гражданство, зачем оно им не понятно, хотя у многих бизнес в России, той же Анапе. Электричество бесплатно, а они там майнят и зарабатывают биткоины. И это всё ради того чтобы они не объединились с Турцией? А они нам хамство и пренебрежение. Надо предположить что даже если им платить в евро, они будут себя вести также. А вот в советское время, был там три раза и в частном секторе, всё было по другому и отношение к гостям было другое, человеческое. Если разошлись, то уже мил не будешь. А наше руководство всё надеется на какое то другое отношение в какой то ближайшей перспективе. Не дождётесь! Это МИФ!