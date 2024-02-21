Военкор Котенок: В зоне СВО убит бразильский наемник-снайпер Вукапанаво

Репортёр из России Юрий Котенок в Telegram-канале рассказал о том, что в районе проведения специальной военной операции (СВО) был убит бразильский профессиональный наёмник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.
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