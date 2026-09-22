БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Золотой миллиард» стремительно глупеет – как нам не повторить его судьбу

«Золотой миллиард» стремительно глупеет – как нам не повторить его судьбу

Это страшное слово PISA Сначала к сути новости. В Международный день грамотности 8 сентября 2026 года на Западе опубликовали результаты масштабного исследования грамотности школьников.

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