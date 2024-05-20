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Педагог Неверова посоветовала не заниматься изучением нового материала накануне ЕГЭ

Педагог Неверова посоветовала не заниматься изучением нового материала накануне ЕГЭ

Вечер перед ЕГЭ — крайне волнительное время как для учеников, так и для их родителей. Как провести его с пользой, рассказала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с «Известиями».

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