Педагог Неверова посоветовала не заниматься изучением нового материала накануне ЕГЭ

Вечер перед ЕГЭ — крайне волнительное время как для учеников, так и для их родителей. Как провести его с пользой, рассказала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с «Известиями».
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