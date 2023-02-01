Перспективы турецко-сирийской нормализация нервируют боевиков Идлиба

Восстановленный аэродром Джирах – под прицелом соседей Сирии Явственно обозначившееся в последнее время стремление Анкары восстановить связи с Дамаском, о котором мы неоднократно писали ранее, привело в явное замешательство сирийских «повстанцев».
Восстановленный аэродром Джирах – под прицелом соседей Сирии Явственно обозначившееся в последнее время стремление Анкары восстановить связи с Дамаском, о котором мы неоднократно писали ранее, привело в явное замешательство сирийских «повстанцев».
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