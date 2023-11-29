Западные союзники киевской стороны защитят Украину, как стадо слонов. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, выразил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.
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