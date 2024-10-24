HR-эксперт назвал плюсы четырехдневной рабочей недели

Снижение количества рабочих дней в неделю позволяет достичь баланса между работой и личной жизнью. О том, какими еще преимуществами обладает четырехдневный режим работы, рассказал в беседе со «Звездой» HR-эксперт Гарри Мурадян.
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