В России изменят систему оплаты капитального ремонта

Татьяна Леухина

Всё больше придумывают поводов для отъёма денег у населения? Всё чинушам мало! Куда идут эти деньги, кому на капремонт? Покажите эти отремонтированные дома ! В Новгородской области в Окуловском районе из фонда капремонта были выделены деньги на восстановление труб печного отопления и фундаментов старых двухэтажных деревянных бараков. Потом часть этих довоенных бараков сгорела, часть расселили по программе расселения ветхих домов, но деньги то освоены! Точнее распилены! Когда ж вы прекратите набивать карманы и работать то начнете , а не людей обдирать.