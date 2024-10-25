В России изменят систему оплаты капитального ремонта

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Татьяна Леухина
Всё больше придумывают поводов  для отъёма денег у населения? Всё чинушам мало! Куда идут эти деньги, кому на капремонт? Покажите эти отремонтированные дома ! В Новгородской области в Окуловском районе из фонда капремонта были выделены деньги на восстановление труб печного отопления и фундаментов старых двухэтажных деревянных бараков. Потом часть этих довоенных бараков сгорела, часть расселили по программе расселения ветхих домов, но деньги то освоены! Точнее распилены!   Когда ж вы прекратите набивать карманы и работать то начнете , а не людей обдирать.
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