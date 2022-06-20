Большинство врачей выступили против выхода России из ВОЗ

Таковы результаты опроса «Справочника врача», которые приводит РБК. Согласно данным исследования, рекомендациям экспертов ВОЗ безусловно доверяют 31,2% медиков, 48,4% доверяют им иногда (если только эти советы подтверждает собственная практика).
Таковы результаты опроса «Справочника врача», которые приводит РБК. Согласно данным исследования, рекомендациям экспертов ВОЗ безусловно доверяют 31,2% медиков, 48,4% доверяют им иногда (если только эти советы подтверждает собственная практика).
Свежие комментарии