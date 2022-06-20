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Большинство врачей выступили против выхода России из ВОЗ

Большинство врачей выступили против выхода России из ВОЗ

Таковы результаты опроса «Справочника врача», которые приводит РБК. Согласно данным исследования, рекомендациям экспертов ВОЗ безусловно доверяют 31,2% медиков, 48,4% доверяют им иногда (если только эти советы подтверждает собственная практика).

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