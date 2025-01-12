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Будет только расти: цены на уран достигли исторической рекордной отметки

Будет только расти: цены на уран достигли исторической рекордной отметки

Цена на уран, из которого делают топливо для ядерных реакторов, выросла до исторически рекордного уровня, поскольку спрос со стороны центров обработки данных искусственного интеллекта усугубляет давление на рынке.

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