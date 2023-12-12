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Специалисты рассказали о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Петербурге

Специалисты рассказали о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Петербурге

По итогам 49-й календарной недели 2023 года, которая длилась в период с 4 декабря по 10 декабря, заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в Санкт-Петербурге выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей.

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