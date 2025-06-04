Царьград
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Царьград

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Генерал Гурулёв объяснил, почему в России не прикрыты аэродромы. Одним словом. "И знаете, что самое страшное?"

Генерал Гурулёв объяснил, почему в России не прикрыты аэродромы. Одним словом. "И знаете, что самое страшное?"

Генерал Андрей Гурулёв объяснил, почему в России не прикрыты стратегические аэродромы. Одним словом. Он выразил надежду, что ответственные лица будут привлечены по уголовной статье: "И знаете, что самое страшное?"Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире специального выпуска на канале Царьград выразил недоумение в связи с тем, что наши тыловые военные аэродромы, где размещаются стратегические бомбардировщики, элементарно не защищены от атак FPV-дронов.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Самолёты не в ангарах по ому что в свое время их вроде бы построили или деньги освоили нужно у ШОЙГУ узнать,наверно очередной порт его дитя строит
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