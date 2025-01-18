Подполье: украинцы пользуются инструкцией, позволяющей уклониться от ТЦК

Для жителей Украины выпустили инструкцию с советами о том, как обезопасить себя от принудительной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК ― территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине.
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