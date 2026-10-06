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Царьград

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В Плесецке двух мигрантов выдворят из России за нарушения

В Плесецке двух мигрантов выдворят из России за нарушения

В Плесецком округе Архангельской области по итогам операции «Нелегал» 36-летнего иностранца оштрафовали на 2000 рублей и принудительно выдворят из страны за превышение разрешённого срока нахождения в России.

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