В Плесецке двух мигрантов выдворят из России за нарушения

В Плесецком округе Архангельской области по итогам операции «Нелегал» 36-летнего иностранца оштрафовали на 2000 рублей и принудительно выдворят из страны за превышение разрешённого срока нахождения в России.
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