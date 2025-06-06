Миазные мухи и вредители культурных растений: в Россию с плодами завезли опасных насекомых из жарких стран

БлокнотРУ В порту Новороссийска санитарные службы обнаружили «тревожных пассажиров» из Турции, Египта и Израиля В Новороссийском порту вновь зафиксировано проникновение в страну опасных насекомых, которые сопровождают импортные овощи и фрукты.
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