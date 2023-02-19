Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Подчуфарова о тренерской карьере: «Может, стоит попробовать. Раньше вообще не хотела, но работая с любителями и юниорами, стала получать кайф от их прогресса»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 Ольга Подчуфарова рассказала о возможной работе тренером. – После недавней «Гонки звезд» в «Лужниках» вы признались, что не исключаете в дальнейшем тренерскую работу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх