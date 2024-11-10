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Спички - не игрушка

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Трамп победил. Но президентом может и не стать

Трамп победил. Но президентом может и не стать

Америка получила нового президента. Но Трампу надо ещё дожить до инаугурации, надо ещё дотянуть Дональд Трамп был избран 47-м президентом США, одержав убедительную победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

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