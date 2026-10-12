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Мировое обозрение

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Может ли Трамп стать ситуативным союзником России?

Может ли Трамп стать ситуативным союзником России?

Главное в тезисах: Иллюзия разворота: разговоры о США как о «ситуативном союзнике» России на фоне «дизельной сделки» Путина и Трампа не подкреплены реальными действиями Вашингтона.

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