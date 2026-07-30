Инцидент с рейсовым автобусом в Донбассе: заявления и международная реакция

Инцидент с рейсовым автобусом в Донбассе 30 июля 2026 года в регионе Донецкой народной республики (ДНР) произошёл инцидент с участием гражданского рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Светлодарск.
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