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Инцидент с рейсовым автобусом в Донбассе: заявления и международная реакция

Инцидент с рейсовым автобусом в Донбассе 30 июля 2026 года в регионе Донецкой народной республики (ДНР) произошёл инцидент с участием гражданского рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Светлодарск.

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