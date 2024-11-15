Ignio.com Дева. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 18 - 24 ноября

Если у вас есть претензии друг к другу, постарайтесь разрешить эти проблемы на этой неделе. Не то, чтобы сейчас это получалось как-нибудь особенно удачно и быстро, просто потом вам точно будет некогда, - говорят звезды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии