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Пятый канал

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Стало известно, где и когда сыграют свадьбу Роналду и Родригес

Стало известно, где и когда сыграют свадьбу Роналду и Родригес

Свадьба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду и его возлюбленной, испанской модели Джорджины Родригес состоится в субботу, 8 августа, на острове Мадейра в Португалии, об этом сообщает портал The Sun.

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