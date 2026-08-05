НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 5 августа (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 5 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 09:57 В акватории Черного моря, в 80 километрах юго-восточнее города Очаков, расчеты «Герань‑4 сикер» уничтожили два специализированных безэкипажных катера противника БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии