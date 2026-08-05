Актуальная информация об обстановке на линии фронта 5 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 09:57 В акватории Черного моря, в 80 километрах юго-восточнее города Очаков, расчеты «Герань‑4 сикер» уничтожили два специализированных безэкипажных катера противника БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ.
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