Славная история русских ГЭС

Андрей Баканин

Насчёт дешёвого и надёжного можно поспорить. В 2023 году зима была малоснежная, Кама даже в пределах Камского водохранилища уже в мае обмелела настолько, что ни о какой серьёзной выработке электроэнергии говорить не приходится. Я не говорю уже о том, какую экологическую катастрофу принесли ГЭС Волжско-Камского каскада. Если до революции чёрная икра была бросовой едой, то сейчас не только икра в дефиците (а отсюда астрономические цены на неё), а и все осетровые находятся на грани вымирания. Скажете: судоходство. А я скажу, что в Европе таких полноводных рек, как Волга и Днепр, кроме Дуная нет, однако большинство из них судоходны. А у нас реки типа Сены зарастают водорослями, а кое-где и просто заиливаются. Как это произошло с Кубанью. Пока не произошло затопление людей, никто не вспомнил, что русла рек надо чистить. Тогда и судоходство можно возродить даже в больших масштабах, чем это было в СССР. К сожалению, в СССР очень сильно увлеклись гигантским ГЭС, напрочь забыв о малых наплавных ГЭС, которые работали на многих маленьких речках и ручьях, обеспечивая электроэнергией сельскую глубинку, до которой в своё время не дотянулась большая энергетика. Они не требовали плотин, водохранилищ. Некоторые из них, получая должное минимальное техобслуживание, в автоматическом режиме доработали вплоть до перестройки (не к ночи будь помянута).