Некоторые полагают, что русской гидроэнергетике уже 1000 лет, так как водяные мельницы по берегам рек стояли ещё во времена Ярослава Мудрого.
Славная история русских ГЭС
Комментарии
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Андрей Баканин
Насчёт дешёвого и надёжного можно поспорить. В 2023 году зима была малоснежная, Кама даже в пределах Камского водохранилища уже в мае обмелела настолько, что ни о какой серьёзной выработке электроэнергии говорить не приходится. Я не говорю уже о том, какую экологическую катастрофу принесли ГЭС Волжско-Камского каскада. Если до революции чёрная икра была бросовой едой, то сейчас не только икра в дефиците (а отсюда астрономические цены на неё), а и все осетровые находятся на грани вымирания. Скажете: судоходство. А я скажу, что в Европе таких полноводных рек, как Волга и Днепр, кроме Дуная нет, однако большинство из них судоходны. А у нас реки типа Сены зарастают водорослями, а кое-где и просто заиливаются. Как это произошло с Кубанью. Пока не произошло затопление людей, никто не вспомнил, что русла рек надо чистить. Тогда и судоходство можно возродить даже в больших масштабах, чем это было в СССР. К сожалению, в СССР очень сильно увлеклись гигантским ГЭС, напрочь забыв о малых наплавных ГЭС, которые работали на многих маленьких речках и ручьях, обеспечивая электроэнергией сельскую глубинку, до которой в своё время не дотянулась большая энергетика. Они не требовали плотин, водохранилищ. Некоторые из них, получая должное минимальное техобслуживание, в автоматическом режиме доработали вплоть до перестройки (не к ночи будь помянута).
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7 час.
Андрей Баканин
Думаю, атомная энергетика, особенно в свете последних достижений, позволит в достаточно скором времени наши реки от оков ГЭС. Понимаю, что это вопрос спорный, но думаю, экологи в конечном итоге победят.
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7 час.
Erl Schweizer
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 519-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет."
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3 час.
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